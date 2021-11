Neste momento, contam-se 42 pacientes a necessitar de cuidados hospitalares normais, mais cinco do que na quarta-feira, estando 11 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

Covid-19

Luxemburgo regista 421 novas infeções e duas mortes associadas à covid-19

Neste momento, contam-se 42 pacientes a necessitar de cuidados hospitalares normais, mais cinco do que na quarta-feira, estando 11 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registados 421 novos casos de covid-19 no Luxemburgo. Desde quarta-feira, foram realizados 5.429 testes, o que resultou numa taxa positiva de 7,75%. A taxa de transmissão (Rt) é de 1,11 .

Existem neste momento 3.893 infecções ativas no Luxemburgo e 83.016 pessoas já recuperaram do vírus. Neste momento, contam-se 42 pacientes a necessitar de cuidados hospitalares normais, mais cinco do que na quarta-feira, estando 11 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

Medidas restritivas nos países europeus com mais pessoas vacinadas O aumento de casos de covid-19, mesmo nos países europeus com maiores taxas de vacinação, levou os respetivos governos a impor novamente restrições, mas, até agora, só a Áustria e a Eslováquia decidiram voltar a um confinamento.

De acordo com o balanço semanal mais recente do ministério da Saúde, 77% da população com mais de 12 anos já está vacinada, quando na semana anterior era de 76,4%. Mas o objetivo do Governo é ultrapassar os 80% de vacinados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.