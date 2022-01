Morreram 938 pessoas por causa do vírus no Grão-Ducado, desde o início da pandemia.

Relatório oficial

Luxemburgo regista 4.425 novos casos de covid-19 e quatro mortes em 72 horas

Ana Patrícia CARDOSO Morreram 938 pessoas por causa do vírus no Grão-Ducado, desde o início da pandemia.

No início de mais uma semana, o relatório oficial do Ministério da Saúde dá conta de 4.425 novos casos de covid-19, de um total de 13.542 testes nas últimas 72 horas. Este total divide-se entre 2.275 novos casos no sábado, 1.604 no domingo e 546 na segunda-feira. Há 22.426 infeções ativas no país.

O Governo deixou de publicar os dados oficiais ao fim de semana, por isso, na segunda-feira conhecem-se os valores dos últimos três dias. Durante este período, morreram quatro pessoas por causa do vírus, elevando o número total de óbitos no Grão-Ducado para 938.

Em relação aos internamentos, estão agora 52 pessoas internadas em enfermaria (mais sete desde a última atualização), e 20 pacientes em cuidados intensivos, mais dois desde sexta-feira.

De acordo com o último relatório, 1.164.858 doses da vacina contra a covid-19 foram administradas desde o início da campanha de vacinação, sendo que 453.429 pessoas estão totalmente vacinadas e outras 281.160 já receberam a dose de reforço.

