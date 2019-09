Houve uma diminuição de casos, em relação ao ano anterior.

Luxemburgo regista 37 casos de pornografia infantil

Houve uma diminuição de casos, em relação ao ano anterior.

As autoridades luxemburguesas registaram 37 casos de pornografia infantil em 2018, menos sete do que em 2017.

De acordo com a resposta da ministra da Justiça, Sam Tanson, a uma questão parlamentar da deputada Nancy Arendt (CSV), a maioria dos casos, 32, deram entrada no Tribunal da cidade do Luxemburgo, enquanto os outros cinco deram entrada no Tribunal da comarca de Diekirch.

Além dos 37 casos no Grão-Ducado, Sam Tanson revelou ainda um julgamento a partir de uma denúncia das autoridades estrangeiras e 11 processos de cooperação jurídica com outros países sobre esta matéria.

Quanto ao balanço dos últimos cinco anos, foram contabilizados 187 casos ligados à pornografia infantil no Luxemburgo.

Ainda segundo os números da ministra da Justiça, atualmente há 15 agentes da polícia judiciária, quatro magistrados e seis juízes de instrução que se ocupam destes casos.

Sam Tanson ocupa provisoriamente a pasta da Justiça, na sequência da hospitalização do lusodescendente Félix Braz.



HB