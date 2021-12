Há um aumento ligeiro dos internamentos.

Relatório diário

Luxemburgo regista 369 novos casos de covid-19 e uma morte nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO Há um aumento ligeiro dos internamentos.

No final de mais uma semana, os números oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 369 novos casos de covid-19, de um total de 4.625 testes realizados nas últimas 24 horas, verificando-se uma ligeira descida em relação ao dia anterior, em que se registaram 498 casos diários. Estão 5.619 infeções ativas no país.

Uma pessoa perdeu a vida por causa do novo coronavírus e contam-se agora 890 mortes no Grão-Ducado desde o início da pandemia.

Estão 57 pessoas internadas em enfermaria, mais duas desde a última atualização, e 23 pacientes nas unidades de cuidados intensivos (também mais dois).

São agora 435.661 as pessoas que já têm o esquema vacinal completo e 112.884 já receberam uma dose de reforço da vacina contra covid-19.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.