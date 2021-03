Número de internamentos subiu ligeiramente.

Luxemburgo regista 30 novos casos e uma morte no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Número de internamentos subiu ligeiramente.

Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde relativos a esta segunda-feira, dia 8, o Luxemburgo regista 30 novos casos de covid-19, de um total de 658 testes realizados nas últimas 24 horas.

No último dia, registou-se uma morte por causa do vírus, elevando para 663 oo número de óbitos no Grão-Ducado desde o início da pandemia há já um ano. Há mais nove pacientes internados nos hospitais luxemburgueses, sendo agora 99. Nas unidades de cuidados intensivos mantém-se 21 pessoas internadas.

Na passada sexta-feira, 5, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciaram que as atuais medidas restritivas vão ser prolongadas até de 2 abril. A proposta é condicional, já que depende da evolução da situação, esclareceu o governante.

