Os internamentos mantém-se estáveis.

Relatório diário

Luxemburgo regista 229 novos casos de covid-19 e uma morte no último dia

De acordo com o último relatório oficial do Ministério da Saúde, registaram-se 229 novos casos de covid-19, de um total de 3.196 testes realizados nas últimas 24 horas. Confirmam-se 5.541 infeções ativas no país.

Há uma morte a lamentar por causa do vírus, elevando para 904 o número total de vítimas no Grão-Ducado, desde o início da pandemia.

Nesta terça-feira, estão 51 pacientes em enfermaria, dois abaixo da última atualização, e 19 pessoas em cuidados intensivos (mais um desde ontem).

Já foram administradas mais de um milhão de vacinas (1.017.782) desde o início da campanha de vacinação, em dezembro de 2020. 440.325 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa e 159.850 receberam um reforço adicional.

