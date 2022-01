Registou-se uma nova morte devido à doença causada pelo novo coronavírus.

Pandemia

Luxemburgo regista 2.552 novos casos de covid-19. Há mais de 32 mil pessoas em isolamento

Redação

Depois de nos últimos dois dias o número de novas infeções no Luxemburgo ter ultrapassado os três mil casos, esta sexta-feira o boletim de saúde indica que as contaminações por covid-19 no Grão-Ducado continuam altas.

Foram detetados 2.552 novos casos em apenas 6.880 testes realizados nas últimas 24 horas, com o índice de positividade a atingir 37,11%, um valor considerado bastante alto.

Os internamentos subiram apenas em enfermaria (69 doentes) e há neste momento dez pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos.

Dos 153.435 residentes no Luxemburgo que testaram positivo, 120.291 estão já curados, mas 32.196 têm a chamada infeção "ativa" e, portanto, estão sujeitos a uma medida de isolamento, aponta a RTL.

