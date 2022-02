Notou-se um ligeiro aumento dos internamentos nas unidades de cuidados intensivos.

Relatório oficial

Luxemburgo regista 2.548 novos casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO Notou-se um ligeiro aumento dos internamentos nas unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 2.548 novos casos de covid-19 no Luxemburgo, de um total de 6.806 testes realizados, avança o relatório diário do Ministério da Saúde. Há 32.904 infeções ativas no país.

Contam-se três novas mortes por causa do vírus, elevando para 956 o número total de óbitos no Grão-Ducado.

Estão nesta quarta-feira 70 pacientes em enfermaria, menos dois do que no dia anterior. Nas unidades de cuidados intensivos, há mais quatro pessoas internadas (num total de 13).



Foram administradas 1.232.509 doses da vacina contra a covid-19 e 338.080 pessoas já receberam a dose de reforço.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.