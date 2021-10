Nas últimas 24 horas não houve mortes associadas à covid-19 e verificou-se uma ligeira descida nos internamentos.

Luxemburgo regista 165 novos infetados mas nenhum óbito por covid-19

Nas últimas 24 horas não houve mortes associadas à covid-19 e verificou-se uma ligeira descida nos internamentos.

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, mais 165 novos infetados, em 2.827 testes realizados, mas nenhum óbito por covid-19, ao contrário do que aconteceu no dia anterior, em que foi contabilizado um óbito associado à doença que mergulhou o mundo numa pandemia.

Segundo o boletim desta quinta-feira do Ministério da Saúde, verificou-se uma ligeira descida no número de internados. Atualmente, estão 20 pessoas internadas, menos uma pessoa face ao dia anterior. Entre os 20 pacientes hospitalizados, 16 estão nos cuidados normais - menos três que ontem - e quatro nos cuidados intensivos - mais dois do que no dia anterior.

Foram administradas mais 821 vacinas: 449 correspondentes à primeira dose e 372 à segunda toma.

No total, o país já administrou 795.363 doses da vacina anticovid, tendo 410.457 pessoas atingido o esquema vacinal completo, de acordo com o relatório de balanço semanal publicado ontem, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 74% da população elegível.













