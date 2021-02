O Luxemburgo regista 2.576 infeções ativas e 48.846 pacientes foram dados como recuperados desde segunda-feira.

Luxemburgo regista 142 novos casos de covid-19 e três mortes associadas à doença

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo ministério da Saúde, nas últimas 24 registaram-se 143 novos casos de covid-19 no Luxemburgo em 10.526 testes realizados. A taxa de positividade foi de 1,35% e a taxa R foi de 1,04.

Deu-se ainda conta de três mortes associadas à covid-19, aumentando o número total de mortos no Grão-Ducado para 600.

Mais de 500 médicos e enfermeiros aptos a administrar vacina contra a covid-19 O Luxemburgo tem atualmente mais de 500 médicos e mais de 50 enfermeiros aptos a administrar a vacina contra a covid-19. Mas o número poderá aumentar, diz a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

No que aos internamentos diz respeito, deram entrada nos hospitais mais dois pacientes que no dia anterior, totalizando 53 pacientes a necessitar de cuidados hospitalares normais, 15 pessoas estão a receber cuidados intensivos, mais um do que na segunda-feira.

O Luxemburgo tem atualmente mais de 500 médicos e mais de 50 enfermeiros aptos a administrar a vacina contra a covid-19.

