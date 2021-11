Não houve mortes por causa do vírus no último dia.

Relatório diário

Luxemburgo regista 129 novos casos de covid-19 nas últimas 24horas

Ana Patrícia CARDOSO Não houve mortes por causa do vírus no último dia.

Nesta terça-feira, o relatório diário do Ministério da Saúde dá conta de 129 novos casos de covid-19, de um total de 2.535 testes realizados nas últimas 24 horas. A taxa de positividade está agora em 5,09%, quando na semana passada chegou aos 9,07%. Estão 2.715 infeções ativas do novo coronavírus no Luxemburgo.

Não foram registadas novas mortes por causa do vírus, deixando o número total de óbitos no Grão-Ducado em 859.

Nota-se ligeira descida dos internamentos, com 42 pessoas internadas em enfermaria, menos três do que ontem, e 12 pacientes nas unidades de cuidados intensivos (inalterados).

421.879 residentes do Grão-Ducado têm agora a vacinação completa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.