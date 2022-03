Não há mortes a registar no último dia.

Relatório oficial

Luxemburgo regista 1.501 novos casos de covid-19

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, contam-se 1.501 novos casos de covid-19, em 4.050 testes realizados nas últimas 24 horas. COntam-se 13.626 infeções ativas no país.

Não foram registadas novas mortes por causa do vírus, mantendo o total de óbitos no Grão-Ducado em 1.010, desde o início da pandemia.

Há 38 pacientes em enfermaria, mais um desde quinta-feira, e quatro pacientes em cuidados intensivos, inalterados desde a última atualização.

De acordo com o relatório de hoje, 479.295 pessoas receberam a primeira dose de vacina no Luxemburgo no último dia e 363.317 pessoas receberam a dose de reforço.



