Os internamentos permanecem estáveis.

Relatório oficial

Luxemburgo regista 1.453 novos casos de covid-19 e uma morte nas últimas 24 horas

De acordo com os números oficiais do Ministério da Saúde, registam-se 1.453 novos casos de coronavírus, de um total de 4.327 testes realizados nas últimas 24 horas, o que resultou numa taxa positiva de 33,61%. Estão agora ativas 31.673 infeções no país.

Uma pessoa morreu por causa do vírus, elevando o número total de mortes no Grão-Ducado para 953.

Os internamentos permanecem estáveis, com 72 pacientes em enfermaria, mais um do que ontem, e nove pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos, também mais um desde a última atualização.

De acordo com o último relatório, foram administradas 1.229.701 doses da vacina contra a covid-19 e 336.084 pessoas receberam a dose de reforço.



