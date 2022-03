O Ministério da Saúde contabilizou ainda três mortes devido à doença no último dia.

Relatório diário

Luxemburgo regista 1.110 novos casos de covid-19 em 24 horas

De acordo com os números oficiais do Governo, contam-se 1.110 novos casos de covid-19, de 3.123 realizados nas últimas 24 horas. A taxa de positividade está agora nos 35,57%. Foram confirmados 137 casos de reinfeções, o que corresponde a 10,10% do total dos casos.

Três pessoas perderam a vida por causa do vírus, elevando o número total de óbitos no Grão-Ducado para 1.035.

Os internamentos permanecem estáveis. Mantém-se 21 pacientes em enfermaria e estão três pessoas nas unidades de cuidados intensivos, menos uma desde a última atualização.

O relatório oficial confirma que 430.413 pessoas têm o esquema vacinal completo e 364.696 pessoas receberam a dose de reforço.



