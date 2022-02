Número de infeções desceu nas últimas 24 horas.

Relatório diário

Luxemburgo regista 1.050 novos casos de covid-19 e duas mortes em 24 horas

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira, 10, registam-se 1.050 novos casos de de covid-19, de um total de 4.280 testes realizados nas últimas 24 horas. Este número representa uma redução em 302 casos quando comparado com o dia anterior, em que se registaram 1.352 novas infeções. Estão 24.733 infeções ativas no país.

Duas pessoas morreram por causa do vírus, elevando o número de óbitos para 968.

Neste dia, estão 72 pacientes internados em enfermaria (inalterados) e nove nas unidades de cuidados intensivos, um acima da última atualização.

De acordo com o último relatório, 476.544 pessoas receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19, 422.489 pessoas receberam a segunda dose e 350.032 pessoas receberam uma dose de reforço.



