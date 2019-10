A agência espacial luxemburguesa aproveitou o 70° Congresso Astronáutico Internacional para aprofundar a cooperação com a organização norte-americana, com a Lua no horizonte.

Luxemburgo reforça parceria com a NASA

A agência espacial luxemburguesa aproveitou o 70° Congresso Astronáutico Internacional para aprofundar a cooperação com a organização norte-americana, com a Lua no horizonte.

"O nosso objetivo é desenvolver todos os tipos de novas atividades no espaço", garantiu o vice-primeiro ministro e ministro da economia, Étienne Schneider, à margem da assinatura do memorando de entendimento entre a NASA e a Agência Espacial do Luxemburgo (LSA), durante o 70° Congresso Astronáutico Internacional que decorre em Washington.

O reforço da parceria que foi estabelecida em maio deste ano, acontece cinco dias depois do Grão-ducado ter assinado outro compromisso com a Agência Espacial Europeia (ESA) para a abertura de um Centro de Investigação especializado na transformação e tratamento de recursos do espaço. De resto, o primeiro da Europa.

Agora, o administrador da NASA, Jim Bridenstine e o diretor Executivo da LSA comprometeram-se a cooperar no desenvolvimento da indústria espacial.

"Estamos a tentar reunir empresas norte-americanas com empresas sediadas no Luxemburgo", esclareceu Étienne Schneider que, em declarações aos jornalistas, acrescentou que o objetivo do acordo também passa por integrar o Grão-ducado na missão Artemis que, em 2024, quer estabelecer bases para levar "o ser humano" à superfície da Lua.

Explorar Marte a partir de 2028 também está no caderno de encargos. Além disso, tanto a agência espacial norte-americana como a luxemburguesa estão convictas que a exploração e a utilização dos recursos do espaço são essenciais para o futuro sustentável da humanidade.

Com perto de 600 mil habitantes, o Luxemburgo, está cada vez mais focado na investigação científica do cosmos. Já em 2018 deu os primeiros passos para a criação da LSA com foco em pesquisa, cooperação, financiamento e educação espacial.