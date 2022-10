O país poderá acolher um sistema inovador de lançamento espacial de satélites da Virgin Orbit, do milionário Richard Branson, para uso militar e de resposta reativa.

Luxemburgo reforça defesa do país e da NATO a partir do Espaço

Paula SANTOS FERREIRA O país poderá acolher um sistema inovador de lançamento espacial de satélites da Virgin Orbit, do milionário Richard Branson, para uso militar e de resposta reativa.

O Ministro da Defesa, François Bausch, e o CEO da empresa Virgin Orbit, Dan Hart, assinaram uma carta de intenções, na segunda-feira, para que o Luxemburgo se torne um “porto espacial” na Europa para lançamento de satélites.



Para tal, não haverá necessidade de construção das tradicionais gigantes estruturas fixas de lançamento de naves espaciais. A Virgin Orbit já deu um importante passo em frente com o seu inovador LauncherOne, um sistema flexível e móvel de lançamento espacial, ao transformar um Boeing 747-400 no lançador.

Este avião foi modificado para acoplar um pequeno foguete, de 16 metros de altura e 25 toneladas que, em pleno voo da aeronave, se solta em direção ao espaço, para então colocar pequenos satélites em baixa órbita.

O lançamento do foguete é feito na horizontal, proporcionado pelo Boeing em pleno voo, a cerca de 10 km de altitude. Os pequenos satélites são colocados em órbitas entre 300 km a 500 km acima da terra. Atualmente, a Virgin Orbit já tem como seus clientes. o Departamento de Defesa dos EUA, a NASA e o Reino Unido.

É, aliás, neste último país que será realizado o primeiro lançamento do LauncherOne na Europa, em novembro, lembrou o CEO da Virgin Orbit considerando-o um momento "histórico".

Reforçar defesa militar

O objetivo primordial será reforçar a defesa militar do país, da Europa e da NATO, como realçou o governante. A invasão russa da Ucrânia obrigou a repensar e assim a fortalecer as defesas militares do Luxemburgo e aliados. E mostrou como o espaço, através das redes de comunicações por satélite, tem sido fundamental para a defesa terrestre.

"A Defesa do Luxemburgo está constantemente à procura de novas formas de reforçar o seu papel como parceiro de referência no domínio espacial”, reforçou Francois Bausch, na cerimónia de assinatura da carta de intenções com a Virgin Orbit.

A empresa espacial irá desenvolver um plano para colocar no Luxemburgo o equipamento de apoio terrestre ao LauncherOne e outras infraestruturas de lançamento de resposta reativa que serão "alocadas para uso dos Aliados", explicou o ministro, desejando que o país seja um dos portos espaciais de plantão na Europa. Para tal, há ainda que encontrar parceiros interessados.

Também o CEO da Virgin Orbit realçou o empenho em concretizar este acordo e, assim, possibilitar a "realização de missões espaciais de resposta de modo a fortalecer a resiliência da NATO e dos outros aliados".

O sistema de lançamento flexível LauncherOne da Virgin Orbit oferece serviços de lançamento transportáveis, móveis, rápidos e resposta rápida que permite desenvolver uma rede global de "portos espaciais" que permite serviços de lançamento e uma missão integrada em todo o mundo.

Além do uso militar, estes pequenos satélites podem ser utilizados para fins civis ou comerciais.



NATO no Luxemburgo

No seu discurso sobre o Estado da Nação, o primeiro-ministro Xavier Bettel lembrou também como o “belicismo do presidente russo obrigou a uma mudança histórica” na política de defesa não só do país, mas também coletiva. Até 2028, o governo vai dedicar 1% do PIB ao reforço da defesa militar, anunciou Bettel, lembrando ainda que o novo Fundo de Inovação da NATO terá a sua sede no Luxemburgo.

Este fundo, que conta com um capital de mil milhões de dólares (cerca de 1022 milhões de euros) irá investir “em startups que desenvolvam tecnologias nos campos do ciberespaço, espaço, inteligência artificial e do ambiente. Estas tecnologias podem, então, ser utilizadas tanto no setor civil como no militar", explicou o primeiro-ministro.

