Luxemburgo reforça ajuda humanitária à Turquia e Síria

Catarina OSÓRIO

O Grão-Ducado reforçou a ajuda humanitária às vítimas do sismo na Turquia e Síria. Em comunicado esta quarta-feira, a Direção de Ação Humanitária refere que enviou material médico e de urgência para a Turquia, incluindo "8.000 sacos-cama, 2.000 kits de higiene e 12 geradores de eletricidade num valor total de 500.000 euros".

As doações estão a ser distribuídas através de dois voos charter operados pela Cargolux. O primeiro voo partiu esta quarta-feira de manhã, e o segundo está agendado para uma data posterior.



As doações incluem ainda "236 paletes de material farmacêutico, bem como máscaras cirúrgicas, compressas e seringas".

"A empresa luxemburguesa B Medical Systems, fabricante e distribuidor mundial de dispositivos médicos, doou ainda 50 caixas de transporte de medicamentos e infusões de sangue", pode ler-se ainda.

Segundo as autoridades, a Cooperação Luxemburguesa contribuiu com um total de quase um milhão de euros para apoiar as operações humanitárias de vários parceiros na Turquia e na Síria, incluindo a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) e as ONG humanitárias luxemburguesas Handicap International Luxembourg, Care in Luxembourg e a Fundação Caritas.



Estas últimas estão a intervir sobretudo na Síria para responder às necessidades mais urgentes das pessoas afetadas pelos terramotos de 6 de fevereiro, nomeadamente assistência alimentar e médica, abrigo e aquecimento.

Para além do seu apoio à Turquia, o Luxemburgo dedica "mais de 50% da sua contribuição financeira para apoiar a população síria".

