As comunas de Wahl e Grosbous e as de Bous e Waldbredimus deverão fundir-se.

Fusão

Luxemburgo reduzido a 100 comunas a partir de setembro

Susy MARTINS As comunas de Wahl e Grosbous e as de Bous e Waldbredimus deverão fundir-se.

Depois da aprovação pela população local, em referendo, e da luz verde do Governo, só falta a votação da Câmara dos Deputados. Com estas duas fusões, o número de comunas no país será reduzido para 100.

A ministra do Interior, Taina Bofferding, apresentou na quarta-feira os dois projetos de lei à comissão parlamentar competente pelas fusões.

A fusão Grosbous-Wahl vai ter uma ajuda estatal no valor de 5 milhões de euros para reduzir o endividamento do novo município e ajudar a desenvolver projetos.

Quanto a Bous-Waldbredimus deverá receber uma ajuda no valor de 6,7 milhões de euros para a realização de projetos de infraestruturas e para a construção de uma nova casa comunal.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.