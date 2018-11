Luxemburgo recusou reenviar 41 refugiados para Itália

"Merde, alors!" é a frase mais repetida nas redes sociais no Luxemburgo desde que o ministro dos Negócios Estrangeiros a usou para responder a Matteo Salvini. O episódio converteu Jean Asselborn numa estrela, citado no alemão Spiegel, no Guardian e nos jornais franceses. Mas o temperamento sanguíneo e idiossincrático do ministro do Negócios Estrangeiros há mais tempo em funções na UE, indestronável nas sondagens de popularidade, só surpreende quem não o conhece.