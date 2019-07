O Governo tem em curso uma campanha de sensibilização para recrutar bombeiros profissionais.

Luxemburgo recruta mais 50 bombeiros profissionais

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) quer reforçar a sua equipa com mais 58 bombeiros profissionais.

A CGDIS conta atualmente 488 bombeiros profissionais e 175 pessoas a trabalhar nos seus diferentes serviços técnicos e administrativos.

A ação de recrutamento foi lançada no início deste mês e tendo em conta o número importante de vagas por preencher, a deputada do Partido Cristão Social (CSV) Françoise Hetto-Gaasch quis saber se a CGDIS regista um défice de efetivos que possa pôr em risco a segurança pública. A ministra do Interior, Taina Bofferding, descarta esse cenário. Na resposta à pergunta parlamentar, a governante afirma que “as ações anteriores de recrutamento têm sido bem sucedidas”.

O número de efetivos de bombeiros profissionais tem aumentado gradualmente. Nos últimos dez anos, foram criados 211 postos de trabalho neste setor.

Susy Martins