Fevereiro de 2020 é a data prevista para uma exposição sobre a história dos judeus portugueses que procuraram refúgio em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, anunciou este sábado o ministro da Cultura de Portugal, durante uma visita ao Luxemburgo.

Luxemburgo recorda judeus luxemburgueses que procuraram refúgio em Portugal

Fevereiro de 2020 é a data prevista para uma exposição sobre a história dos judeus portugueses que procuraram refúgio em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, anunciou este sábado o ministro da Cultura de Portugal, durante uma visita ao Luxemburgo.

"Está a ser preparada uma exposição sobre a história dos judeus luxemburgueses que, nos anos 40, procuraram refúgio em Portugal", anunciou o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. A iniciativa da Embaixada de Portugal no Grão-Ducado, em conjunto com o Instituto Camões e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, está projetada "para fevereiro de 2020". E está para integração nos itinerários culturais do Conselho da Europa, com sede no Luxemburgo, "a rota das abadias cistercienses". Deste modo, "valoriza-se o património, dando-lhe uma chancela internacional".

Além disso, haverá exposições de pintura no Centro Cultural Português-Camões de Sofia Areal e Bela Silva, mas também o já anunciado concerto de Pedro Caldeira Cabral e a quinzena do cinema português, em novembro. Estas são algumas das iniciativas que dão sequência aos protocolos assinados no ano passado, por altura da visita de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa ao país.

O ministro veio ao Luxemburgo para assisitir à estreia da temporada da Companhia Nacional de Bailado, com o espetáculo "15 Bailarinos e Tempo Incerto", aproveitando para visitar as exposições de João Penalva no Mudam, "Du Portugal au Luxembourg", no MNHA, e de Vasco Futscher, no Centro Cultural Português-Camões. "Gostei muito do que vi", reconheceu, centrando-se depois no espetáculo. "É um belíssimo bailado, uma representação excelente, uma coreografia inovadora e interessante de um dos nossos melhores coreógrafos, uma direção artística e uma cena concebida pelo grande artista plástico que é João Penalva e tudo isto contribui para um espetáculo total", classificou.

E acrescentou: "É um momento importante para a cultura portuguesa no Luxemburgo num esforço de internacionalização que promovemos para os nossos criadores e entidades artísticas. Aqui encontrámos um país culturalmente polifacetado e com uma forte presença de uma comunidade portuguesa e lusodescendente com grande importância".