Luxemburgo recomenda vacinação de crianças até aos 5 anos com fatores de risco

Na semana passada, o Conselho de Ministros tinha dado o aval à recomendação do Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI)sobre a vacinação contra a covid-19 em crianças com idades compreendidas entre os seis meses e os cinco anos.

O parecer foi publicado online esta segunda-feira e recomenda o fármaco contra a covid-19 aos menores entre os seis meses e os 5 anos com fatores de risco associados, quando anteriormente essa recomendação era feita a partir dos 5 anos.

A vacina é recomendada para crianças de seis meses a 5 anos "com fatores de risco para a covid-19 grave. A vacinação pode ser oferecida a crianças sem imunidade prévia aos SARS-CoV-2 (ausência de infeção prévia)", anunciou o CSMI.

No parecer o Conselho de Doenças Infecciosas enumera as doenças de risco que devem ser tidas em conta na vacinação das crianças. Estas incluem insuficiência respiratória crónica, fibrose cística, asma grave, patologias cardíacas tais como transplante ou hiperventilação pulmonar. Também incluídas na lista estão imunodepressões congénitas graves ou adquiridas (cancro sob quimioterapia), doenças metabólicas, doenças renais, ou trissomia do cromossoma 21.

A lista completa pode ser consultada online no site da Saúde luxemburguesa.

Estão disponíveis duas vacinas para estas crianças entre os seis meses e os cinco anos com fatores de risco graves. Por um lado, a Spikevax, com a administração de duas a três doses, dependendo do caso. Por outro lado, a Comirnaty, "indicada para crianças dos seis meses aos quatro anos de idade", com três a quatro doses dependendo da criança e da doença. "As vacinas são permutáveis caso uma das vacinas do mRNA não esteja disponível", salienta o CSMI.



Até então, no Luxemburgo a vacinação contra a covid-19 era recomendada para crianças com mais de cinco anos. O CSMI tinha emitido um primeiro parecer neste sentido para adolescentes a partir dos 12 anos em junho de 2021, depois para crianças a partir dos cinco anos em novembro de 2021. Para as crianças entre os cinco e 11 anos, a dosagem da vacina é adaptada à idade.

Não para crianças saudáveis

O Conselho acrescenta ainda que a vacinação em crianças saudáveis não é recomendada. "A vacinação contra a covid-19 de crianças saudáveis com antecedentes de infeção não é recomendada, pois terá poucos benefícios diretos ou indiretos, especialmente no atual contexto de circulação da variante Omicron e a aprovação, por enquanto, de uma vacina monovalente".

Para chegar a esta recomendação, elaborada em meados de novembro e aprovada pela Sociedade Luxemburguesa de Pediatria a 29 de novembro - antes de ser aprovada pelo Conselho de Governo na semana passada - o CSMI baseou-se em primeiro lugar no parecer favorável emitido a 19 de outubro da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que recomendou o alargamento do uso de Comirnaty e Spikevax a esta faixa etária. A Comissão Europeia também deu luz verde ao fármaco neste grupo.

O Conselho de Doenças Infecciosas também se baseia em dados científicos e médicos nacionais. "Entre março de 2020 e novembro de 2022, foram registadas 12.811 infecções em crianças com idades compreendidas entre os seis meses e os 5 anos". A população de 0-4 anos no Luxemburgo está estimada em 33.725 crianças.

A recomendação do CSMI acrescenta que "75% destas infeções (9.646) ocorreram em 2022 com a variante Omicron". Embora as infeções por covid-19 em crianças entre os seis meses e os 5 anos raramente sejam graves (além dos muitos casos assintomáticos) e "uma certa imunidade natural" já esteja em vigor no Grão-Ducado, continua a haver crianças com fatores de risco graves que estão particularmente expostos a complicações relacionadas com a covid-19, argumentam os especialistas.

