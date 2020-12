A RTL escreve, num exclusivo, mais medidas restritivas que poderão ser hoje anunciadas ao País pelo primeiro-ministro.

Luxemburgo. Recolher obrigatório pode passar a ser às 21h00 a partir de dia 26

Confinamento mais duro e recolher obrigatório a partir das 21h00, a entrar em vigor no dia a seguir ao Natal. Estas serão duas das medidas que o primeiro-ministro deverá anunciar daqui a pouco na conferência ao País, de acordo com a RTL.



Como já havia sido avançado as lojas de bens não essenciais poderão encerrar, ficando apenas abertas as lojas de alimentos e farmácias. Tudo o resto, incluindo salões de cabeleireiro deverão voltar a fechar as portas, a partir de dia 26 de dezembro.

De acordo com a RTL os restaurantes vão poder continuar a fornecer take-away.

No final das férias escolares, a 4 de janeiro, os estudantes do país não vão regressar à escola, ficando em casa com o ensino à distância, durante mais de uma semana. As creches também encerram, bem como as escolas de música e conservatórios. Também as atividades extra-curriculares serão interrompidas.

De acordo coma RTL os pais que tiverem de ficar em casa com os filhos, voltam a ter direito à licença por razões familiares.

O recolher obrigatório é antecipado para as 21h00 e as multas por incumprimento das medidas serão mais fortes. Será proibido totalmente o consumo de álcool na rua.

Deverão ser estas as principais medidas que Xavier Bettel irá anunciar daqui a partir das 16h00, de acordo com informações divulgadas à RTL.

