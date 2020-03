Os formulários online devem ser preenchidos até dia 24 de março

Luxemburgo. Recenseamento online para Profissionais de Saúde e Voluntários

Os formulários online devem ser preenchidos até dia 24 de março

A partir de segunda-feira 23 de março de 2020, o censo dos profissionais de saúde será organizado através da plataforma www.govjobs.lu, a fim de otimizar a gestão da reserva nacional de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a inscrição é obrigatória para as profissões de saúde regulamentadas.



A chamada é também dirigida a médicos em processo de especialização, estudantes, reformados e pessoas em licença sem vencimento. Segundo comunicado do ministério, esta plataforma também visa coordenar a convocação de voluntários, anunciando as necessidades no setor de saúde e cuidados de saúde de forma direcionada.

Será possível encontrar duas seções com um formulário online para preencher. Uma, dedicada exclusivamente aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, etc.): activos, reformados ou estudantes (maiores de 18 anos), cujos dados de contacto e disponibilidade devem ser entregues online até 24 de Março de 2020 à meia-noite.

A outra secção trata-se de um apelo a voluntários para darem apoio no sector da saúde e dos cuidados: nela, pede-se que identifiquem os pedidos de reforço publicados que correspondam às competências e experiência, e que sejam enviados os dados de contacto e disponibilidade através do formulário online.

Esta plataforma é a única aconselhada a ser utilizada, uma vez que é gerida por uma equipa do Ministério da Saúde e do Centro de Gestão de Pessoal e Organização do Estado. Os contactos serão feitos por telefone ou e-mail, dependendo da evolução da situação e das necessidades das entidades de saúde e cuidados.

