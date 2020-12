Até agora, o estatuto de refugiado foi concedido a 677 pessoas.

Luxemburgo recebeu mais de 1.000 pedidos de asilo este ano

Diana ALVES Até agora, o estatuto de refugiado foi concedido a 677 pessoas.

O Luxemburgo recebeu mais de mil pedidos de asilo este ano. A barreira foi ultrapassada no mês de novembro, mas, mesmo assim, o número continua abaixo do verificado em 2019. No ano passado, por esta altura, 1.885 pessoas já tinham pedido proteção internacional ao Grão-Ducado.

De acordo com os dados da Direção da Imigração, divulgados esta quarta-feira, o país recebeu 11 requerimentos no mês de novembro, elevando o total para 1.020, desde o início do ano. Até agora, o estatuto de refugiado foi concedido a 677 pessoas, ao passo que 337 viram o pedido chumbado. Já 84 tiveram de regressar ao país de origem.

Entre janeiro e novembro, Síria, Eritreia e Afeganistão foram os países de origem da maior parte das pessoas que pediram asilo ao Luxemburgo.

Note-se que o número de pedidos de proteção internacional representa os pedidos entregues formalmente à Direção da Imigração, e não ao número total de chegadas aos centros Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla em francês).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.