Luxemburgo recebeu hoje refugiados do Sea Watch 3

Esta quinta-feira, seis requerentes de asilo resgatados por duas embarcações - Sea Watch 3 e Sea Eye - chegaram ao Luxemburgo.

Seis refugiados da Eritreia, Somália e Sudão foram hoje recebidos no aeroporto do Luxemburgo por representantes da Direcção de Imigração do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus (MAEE, em francês) e do Gabinete de Recepção e Integração (OLAI). Entre o grupo de recém-chegados não se encontra nenhum menor.

Refugiados resgatados pelo Sea Watch 3 a desembarcar no porto de Catânia, em Sicília Foto: AFP

Luxemburgo foi um dos países Estados-Membros da União Europeia que aceitou receber requerentes de asilo que desembarcaram em Valeta, capital de Malta, resgatados por duas embarcações de organizações humanitárias. Para além destes dois resgates, a marinha maltesa socorreu ainda 249 das suas águas.

Pedidos de asilo: 2019 começa em força Em 2018, 2.205 pessoas solicitaram proteção internacional no Luxemburgo, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros já registou 284 novos pedidos de asilo só no mês de janeiro de 2019.

No dia 22 de dezembro de 2018, a embarcação humanitária Sea Watch 3 resgatou 32 pessoas, que viajavam há 19 dias no mar e uma semana depois a embarcação Sea-Eye resgatou mais 17. Luxemburgo foi um dos oito países que se ofereceu para receber alguns destes refugiados (assim como Portugal, França, Alemanha, Holanda, Irlanda, Roménia e Itália). No dia 19 de janeiro, 47 pessoas foram resgatadas pelo Sea Watch 3 e ficaram onze dias presas na embarcação até receberem autorização para desembarcar - autorização essa que chegou apenas quando sete países (entre eles o Luxemburgo) chegaram a um acordo com Itália em receber parte dos refugiados.

Em janeiro, representantes da Direção de Imigração do MAEE viajaram para Malta de forma "a identificar os migrantes que claramente precisavam de proteção internacional", segundo o comunicado divulgado esta quinta-feira.



O OLAI vai ficar responsável pela recepção e supervisão destas pessoas e vai apoiá-las ao longo das várias etapas do procedimento de pedido de asilo.