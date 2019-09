Já a emigração de luxemburgueses para países da OCDE, diminuiu 19%. Dois terços dos emigrantes foram para a vizinha Alemanha.

Luxemburgo recebeu cerca de 22 mil novos imigrantes em 2017

Já a emigração de luxemburgueses para países da OCDE, diminuiu 19%. Dois terços dos emigrantes foram para a vizinha Alemanha.

O Luxemburgo recebeu em 2017 cerca de 22 mil novos imigrantes de longo prazo ou em base permanente, mais 10,3% do que em 2016, indica um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado ontem.

No relatório International Migration Outlook 2019, a OCDE refere que, dos 22 mil novos imigrantes, 78% são imigrantes que beneficiam de mobilidade livre, 7% são trabalhadores migrantes, 8% são familiares e 6% são migrantes humanitários.

Segundo o documento, as autoridades luxemburguesas atribuíram em 2017 400 autorizações a estudantes internacionais, bem como 1.200 autorizações a migrantes temporários ou sazonais, excluindo a migração dentro da União Europeia (UE), de onde vieram cerca de 33.000 pedidos, mais 26% do que em 2016.

Ainda nos dados referentes a 2017, França, Portugal e Itália constituem o “top 3” dos países de origem dos novos imigrantes, com os indianos a constituírem-se como o maior aumento (200) em relação a 2016.

No relatório, a OCDE realça também o acolhimento aos migrantes indocumentados. Em 2018, o número de requerentes de asilo diminuiu 4,3%, caindo para cerca de 2.200. Os grupos mais representativos de requerentes vêm da Eritreia (400), Síria (300) e Iraque (200).

O maior aumento desde 2017 diz respeito aos eritreus (200), enquanto a maior diminuição registou-se entre os sírios (-100). No total, das 1.400 decisões tomadas pelas autoridades luxemburguesas, 72% foram positivas.

Quanto à emigração de luxemburgueses para países da OCDE, diminuiu 19%, para cerca de 3.000 cidadãos. Dois terços (64,4%) deste grupo emigraram para a vizinha Alemanha, 9,7% para França e 5,7% para a Holanda.

Entre outras medidas, a OCDE dá parecer positivo à entrada em vigor da nova lei da nacionalidade em 2017, que reduziu o tempo mínimo de residência dos candidatos à naturalização de sete para cinco anos, introduziu o direito do solo parcial, flexibilizou as exigências linguísticas ou dispensou o exame de língua luxemburguesa para os que residem no país há mais de 20 anos.

HB