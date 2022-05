Do total, 46 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 37 da Eritreia, 14 do Afeganistão, 12 da Venezuela, 6 da Etiópia, 5 do Irão e os restantes 29 pedidos de outros países.

Proteção internacional

Luxemburgo recebeu 149 pedidos de asilo em abril

O Grão-Ducado recebeu 149 pedidos de proteção internacional no passado mês de abril. Comparando com o mês precedente de março (174), houve menos 25 solicitações.

Do total, 46 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 37 da Eritreia, 14 do Afeganistão, 12 da Venezuela, 6 da Etiópia, 5 do Irão e os restantes 29 pedidos de outros países.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do total de pedidos foram atribuídos 102 estatutos de refugiado, 14 estatutos de proteção subsidiária e 7 recusas de proteção internacional.

Houve outras 11 pessoas que foram transferidas do Grão-Ducado para outros países. No sentido inverso o Luxemburgo recebeu 2 requerentes de asilo.



