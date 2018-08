O Luxemburgo recebeu 1.088 pedidos de asilo até julho, 238 dos quais no mês passado. Entre estes contam-se os 15 migrantes de origem do Sudão que estavam a bordo do navio Lifeline e que foram acolhidos pelo Grão-Ducado.

Luxemburgo recebeu 1.088 pedidos de asilo até julho

De acordo com as estatísticas da Direção de Imigração, as nacionalidades que mais pedem asilo são a síria (125 pessoas), a iraquiana (119) e a eritreia (108).

A Direção de Imigração esclarece que os números apresentados correspondem apenas aos pedidos formais de asilo e não correpsonde ao número de chegadas às estruturas de acolhimento do departamento luxemburguês de acolhimento e integração (OLAI). Além disso, realça-se o facto de alguns migrantes nunca chegarem a apresentar o pedido formal.

No total de processos que estavam a ser analisados pela Direção de Imigração, este organismo reconheceu o estatuto de refugiado a 741 migrantes até julho. Por outro lado foram recusados 194 pedidos.