Ministros vão debater como “libertar” os milhões de toneladas de cereais parados na Ucrânia, que não podem ser exportados para a Europa dado que a Rússia está a bloquear o Mar Negro.

Diplomacia

Luxemburgo recebe reunião com ministros dos Negócios Estrangeiros da UE

Redação O conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) acontece esta segunda-feira. Ministros vão debater como “libertar” os milhões de toneladas de cereais parados na Ucrânia, que não podem ser exportados para a Europa dado que a Rússia está a bloquear o Mar Negro.

A informação foi avançada em comunicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus. A reunião entre os vários governantes, na qual participará o ministro luxemburguês, "incluirá discussões aprofundadas sobre o Corno de África, o Egipto e as consequências geopolíticas da agressão russa contra a Ucrânia".

Segundo o jornal The Guardian, o debate vai recair sobre como se pode “libertar” os milhões de toneladas de cereais parados na Ucrânia, que não podem ser exportados para a Europa dado que a Rússia está a bloquear o Mar Negro.



No âmbito da nona reunião do Conselho da Associação UE-Egipto, que aconteceu no domingo, os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros encontrar-se-ão igualmente com o homólogo egípcio, Sameh Shoukry.

Jean Asselborn participará também numa série de reuniões com os seus homólogos para discutir as relações bilaterais com países como Polónia, Itália e Cazaquistão.





