Luxemburgo recebe hoje primeiras doses da vacina Novavax

O Luxemburgo prevê receber esta segunda-feira as primeiras doses da vacina contra a covid-19 da empresa americana Novavax. Ao todo serão 9 mil doses que chegam num só dia ao país, e mais 30 mil até ao final de março, tal como a ministra da Saúde, Paulette Lenert, já tinha avançado.

Designada de Nuvaxovid, o fármaco da Novavax é uma vacina considerada de subunitária, já que contém partes muito específicas (as subunidades) de um vírus que o sistema imunitário tem de reconhecer - neste caso o do SARS-CoV- 2 - obrigando o corpo a desencadear uma resposta imunitária.

Segundo as autoridades, esta pode ser "uma alternativa" a quem esteja mais reticente em se vacinar com as vacinas da Pfizer e Moderna - vacinas baseadas na tecnologia RNA mensageiro (mRNA).

À semelhança destas duas vacinas, a Nuvaxovid também tem um esquema vacinal de duas doses. Este é o quinto fármaco aprovado na União Europeia, sendo que há ainda outras vacinas atualmente em avaliação pelo regulador europeu.

