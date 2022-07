O ministro da Defesa acredita que, sem limitar as salvaguardas, a indústria de armamento irá o mais longe possível.

Luxemburgo 5 min.

Defesa

Luxemburgo quer regular utilização de "drones assassinos"

Marc SCHLAMMES O ministro da Defesa acredita que, sem limitar as salvaguardas, a indústria de armamento irá o mais longe possível.

Os "drones assassinos", ou armas autónomas letais, são o resultado da utilização de inteligência artificial pelos militares com o objetivo de eliminar o inimigo. O ministro da Defesa quer clarificar rapidamente as regras para a sua utilização.

Em inglês, o acrónimo LAWS significa "letal autonomous weapons systems", ou seja, armas autónomas letais. Em linguagem corrente, são chamados "robôs assassinos".

Estes drones militares estiveram na ordem do dia do Conselho de Ministros na sexta-feira. O ministro da Defesa, François Bausch, (Déi Gréng) propôs aos seus colegas de governo a criação de um grupo de trabalho interministerial para analisar a utilização das LAWS, tanto a nível nacional como internacional, a nível das Nações Unidas. Para o ministro, o Luxemburgo deve adotar uma "posição clara com regras éticas e deontológicas rigorosas".

O grupo de trabalho Para além do Ministério da Defesa, os Ministérios dos Assuntos Digitais, Investigação, Justiça e Economia, bem como o Ministério de Estado, deverão estar envolvidos. A universidade tratará da supervisão científica.

Com vista a uma regulamentação internacional, François Bausch está consciente de que terá de cavar valas. Já em 2014, por iniciativa da França, o tema foi abordado pela primeira vez a nível da ONU e resultou cinco anos mais tarde numa declaração que incluía onze princípios — incluindo o respeito pelo direito internacional, o equilíbrio entre objetivos militares e humanitários, a questão da responsabilidade e da responsabilização dos seres humanos —, à qual o Luxemburgo se juntou na altura.

Desde então, os trabalhos estagnaram e o ministro da Defesa espera que a sua abordagem ajude a forjar uma "aliança dos interessados", para que possa surgir um conjunto de regras internacionais vinculativas; dentro da União Europeia (UE), os Países Baixos e a Áustria já manifestaram interesse em trabalhar em conjunto.

O ministro da Defesa está confiante que pode dar um "valioso contributo" para tratados que foram precedidos por discussões controversas, tais como a convenção de 1997 sobre a proibição de minas antipessoal. E cita o exemplo do clima: quando levantou a questão do clima como uma questão de segurança futura quando tomou posse, não o levaram a sério. Hoje em dia, o clima é parte integrante do conceito de segurança da NATO.

Com a sua iniciativa, Bausch quer assegurar que as armas autónomas letais, que podem ser definidas como a utilização de inteligência artificial para fins militares, tenham em conta não só aspetos tecnológicos e de direito internacional, mas também critérios deontológicos e éticos. O objetivo é minimizar os riscos associados à inteligência artificial — afinal, é uma questão de vidas humanas e se os humanos podem assegurar o controlo do robô em todas as circunstâncias.

A comparação com a condução autónoma

Uma vez que uma proibição total não é viável, o ministro acredita que são necessárias salvaguardas "para assegurar que os seres humanos se mantenham no controlo". O grupo de trabalho deve, portanto, considerar como evitar que as LAWS caiam em mãos erradas, se tornem autónomas ou sejam manipuladas por terceiros. "É como a condução autónoma: ninguém deveria ser autorizado a intervir do exterior. É também uma questão de alcance; a Cruz Vermelha Internacional, por exemplo, rejeita a utilização direcionada a seres humanos."

É verdade que os "robôs assassinos" funcionam de forma autónoma. Mas são programados por humanos. "Devemos também interrogar-nos com que intenção e em que espírito se desenvolvem estas armas", sublinha ao Luxemburger Wort, referindo o contexto histórico, geográfico e social dos programadores. "Aqueles que foram marcados por uma ditadura têm critérios éticos diferentes daqueles que provêm de um regime democrático. Consequentemente, o algoritmo continua a ser uma caixa negra", adverte.

O ministro da Defesa está também consciente de que o tempo é curto e quer apresentar resultados concretos já no próximo Verão. Por um lado, quer fazer do Luxemburgo um local informático com regras fortes — palavra-chave: proteção de dados. Ultimamente, o exército luxemburguês também se tem concentrado mais no setor de alta tecnologia com a cibersegurança, nomeadamente através da aquisição dos aviões de reconhecimento "Integrator" e da participação no projeto "Skydweller" (aviões solares não tripulados).

O papel da indústria de armamento

Por outro lado, adverte para a realidade em rápida mudança: sem limitar as salvaguardas, a indústria de armamento irá o mais longe possível, "não têm escrúpulos".

Reagir mais rapidamente A força de reação rápida da NATO deverá ser aumentada de 40.000 para 300.000 soldados, decisão tomada na cimeira de Madrid, no final de junho. François Bausch sublinha que o principal desafio numa emergência é otimizar a velocidade de reação das tropas. Isto também se aplica às forças armadas luxemburguesas.

"Para o Luxemburgo, o desafio é também criar um batalhão binacional em cooperação com a Bélgica; as duas empresas de reconhecimento que o Grão-Ducado já fornece devem também ser integradas nele", disse em resposta a uma pergunta do deputado Claude Wiseler, do CSV. "Será dada especial atenção à formação, por exemplo com uma participação mais regular em manobras multinacionais, que terão impacto nos custos".

François Bausch também está interessado em sensibilizar o público. A ameaça representada por estes drones é pelo menos tão problemática como a ameaça nuclear, que é regularmente discutida nos dias de hoje em ligação com a guerra na Ucrânia. Com meios relativamente limitados, é possível organizar um imenso potencial de danos, salientou, referindo-se a um relatório da ONU de 2021, segundo o qual foram utilizados "drones assassinos" na guerra civil líbia.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.