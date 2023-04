Estão a ser discutidas duas licenças de produção, que deverão abastecer 14 pontos de venda estatais.

Luxemburgo 4 min.

Legalização

Luxemburgo quer produzir a sua própria canábis

Simon MARTIN Estão a ser discutidas duas licenças de produção, que deverão abastecer 14 pontos de venda estatais.

A legalização da canábis para fins recreativos no Luxemburgo está a avançar, mas não é para breve. O Grão-Ducado legalizou a canábis para alguns fins medicinais em 2018. Em junho passado foi dado um novo passo em frente com a adoção do texto que autoriza o consumo pessoal em casa e o cultivo por um adulto de um máximo de quatro plantas de canábis por agregado familiar.



Paulette Lenert: "Consumidor de drogas não pode ser considerado criminoso" Legislação “pioneira de descriminilização” do consumo em vigor em Portugal deverá ser adotada no Luxemburgo, explica em entrevista ao Contacto a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

No entanto, antes de se conseguir a legalização total da canábis para fins não medicinais, é necessário estabelecer primeiro, de forma clara e rigorosa, o quadro legal para o cultivo e a venda de canábis medicinal e recreativa. Foi precisamente isso que foi discutido esta sexta-feira, na apresentação do conceito de regime experimental para o acesso legal à canábis.

O Luxemburgo pretende criar uma cadeia de produção e de venda. Esta será regulada e controlada pelo próprio Estado. Fala-se de duas licenças de produção que deverão abastecer 14 pontos de venda, também estatais. Estes venderão flores e resinas de canábis.

30 gramas por pessoa e por mês

Paulette Lenert (LSAP), ministra da Saúde, garantiu um acompanhamento e rastreabilidade do produto desde a semente até à venda. "Uma cadeia de produção e de venda regulamentada deverá permitir lutar contra o mercado negro e, por conseguinte, contra a criminalidade organizada ligada à droga. Desta forma, a introdução na economia legal dos lucros gerados pela venda ilegal de canábis pode ser eficazmente combatida", acrescentou a ministra da Justiça Sam Tanson (dei Gréng)

Mas atenção, a canábis não será vendida na mercearia. Também os futuros pontos de venda serão alvo de um controlo rigoroso. Além disso, será necessário ser maior de idade e residente no Luxemburgo para poder comprar neles. A quantidade será limitada a 30 gramas por pessoa, para uso pessoal, por mês.

Uma votação antes das eleições para o cultivo doméstico?

No passado mês de junho, o projeto de lei sobre a canábis de uso recreativo, previsto no acordo de coligação 2018-2023, foi apresentado pela ministra da Justiça. O texto propunha autorizar qualquer adulto a cultivar até quatro plantas de canábis em casa, exclusivamente a partir de sementes. Sobre esta questão do cultivo no domínio privado, a decisão do Conselho de Estado ainda está pendente. Dependendo do momento em que o parecer for emitido, há ainda a possibilidade de o projeto de lei ser aprovado antes das eleições. Recorde-se que o projeto de lei prevê que o consumo pessoal só seja permitido na esfera privada. O consumo em público continuará a ser proibido. Além disso, em caso de incumprimento do local de cultivo ou quando o número de plantas cultivadas em casa for ultrapassado, serão aplicadas sanções penais. Foi igualmente proposto o aligeiramento das sanções penais aplicáveis a pequenas quantidades de canábis na via pública. A coima penal (atualmente entre 251 e 2.500 euros) passaria assim a ser de 25 a 500 euros se a quantidade for inferior ou igual a três gramas. Do mesmo modo, está prevista a possibilidade de emitir uma advertência com uma coima de 145 euros, se e só se o limiar de três gramas não for ultrapassado.

Os ministros da Saúde, da Justiça e da Educação recordaram que esta legalização tem vários objetivos: a redução do consumo de canábis de alto risco e, simultaneamente, a eliminação gradual do mercado ilícito de canábis. "O regime experimental permite-nos, muito melhor do que a abordagem proibicionista das últimas décadas, reduzir de forma determinada os riscos e perigos potenciais do consumo de canábis e afastar os consumidores do mercado ilícito. Este regime experimental permitir-nos-á compreender melhor os potenciais impactos de uma tal abordagem e ajustá-la de forma flexível, se tal for considerado necessário", confirmou Paulette Lenert, visivelmente confiante.

Processo de legalização da canábis está quase concluído Apesar do avanço do projeto de lei, a ministra da Saúde disse à rádio 100.7 que não pode garantir que fique pronto antes do fim da legislatura.

Prevenção nas escolas e nos centros de juventude

Uma das questões mais colocadas é como proteger os consumidores menores de idade. Em resposta a esta questão, o ministro da Educação, Claude Meisch (DP), mencionou a criação de um coordenador dedicado às "adições" em todas as escolas secundárias. Referiu igualmente a introdução de um guia de prevenção das toxicodependências a partir do próximo ano letivo. Trata-se de um instrumento de trabalho conjunto para a prevenção e a intervenção em caso de consumo ou tráfico de droga no recinto escolar. O pessoal docente e não docente também receberá formação e será efetuado um trabalho de prevenção nos vários centros de juventude.

O conceito experimental deverá agora ser apresentado à Comissão Europeia para aprovação e só poderá ser implementado após ser validado por Bruxelas.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.