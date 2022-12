Para tornar o consumo mais seguro e garantir uma melhor qualidade, os deputados adotaram um projeto de lei que estipula que os padrões de segurança têm de ser atualizados.

Nova lei

Luxemburgo quer incitar cidadãos a beber água da torneira

Para tornar o consumo mais seguro e garantir uma melhor qualidade, os deputados adotaram um projeto de lei que estipula que os padrões de segurança têm de ser atualizados.

Melhorar a qualidade da água da torneira. É este o objetivo de uma nova lei recentemente aprovada no Parlamento, com o intuito de incitar os cidadãos a beber a água da torneira.



No Luxemburgo, 120 mil metros cúbicos de água potável são utilizados todos os dias, de acordo com o Ministério do Ambiente.

Para a tornar mais segura e garantir uma melhor qualidade, os deputados adotaram um projeto de lei que estipula que os padrões de segurança têm de ser atualizados. Será ainda criada uma lista que enumera as substâncias consideradas preocupantes em termos sanitários.

Também o acesso à água e à informação será melhorada, com o objetivo de prevenir as fugas de água.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.