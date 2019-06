O segredo foi guardado por Juncker, pelo então primeiro-ministro Jacques Santer e pelo Grão-Duque.

Luxemburgo queimou 50 mil milhões de francos no dia em que o euro entrou em vigor

O Governo do Luxemburgo criou secretamente uma moeda na década de 90 para entrar em circulação caso o projeto da moeda única falhasse. Em segredo, o Governo imprimiu 50 mil milhões de francos luxemburgueses, mas sem ligação ao franco belga. Mas as notas foram queimadas no dia em que o Euro entrou em vigor.



A revelação foi feita na quarta-feira pelo presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro Jean-Claude Juncker, em frente a uma plateia cheia de banqueiros no Fórum do Banco Central Europeu, que decorreu em Sintra.

Há pouco mais de duas décadas, os ainda poucos Estados-membros da União Europeia preparavam-se para a entrada em vigor da moeda única. O Reino Unido abandonou logo a ideia e a Alemanha e a Holanda estavam a preparar-se para seguir o mesmo caminho.

O projeto do Euro acabaria, no entanto, por avançar mesmo sem o Reino Unido. Vinte anos depois, sabe-se agora que o Luxemburgo também tinha um plano B caso o projeto da moeda única falhasse.

Enquanto os Estados-membros trabalhavam para encontrar uma solução para o Euro, o Governo luxemburguês, em segredo, imprimiu 50 mil milhões numa moeda nova e secreta, o franco luxemburguês, mas desta vez, desligado do franco belga, que também era aceite na altura no Luxemburgo.

“Para que ninguém suspeitasse de que o Luxemburgo estaria a criar uma moeda nova, o Governo luxemburguês estampou nas notas a imagem da Grã-Duquesa [Charlotte, que morreu em 1985]”, revelou Jean-Claude Juncker.

O segredo foi guardado entre o Grão-Duque, o primeiro-ministro da altura, Jacques Santer, e o seu ministro das Finanças, o próprio Juncker, revelou ainda o atual presidente da Comissão Europeia.

As notas foram, entretanto, todas queimadas no dia em que o euro foi introduzido, a 1 de janeiro de 1999, e o novo franco luxemburguês (desvinculado do franco belga) nunca chegou a entrar em circulação.

Na altura, a criação desta nova moeda era vista como uma forma de o Luxemburgo “se defender dos riscos dos mercados e de todas as eventualidades”, porque a sua moeda estava dependente da Bélgica.



Já em 2011, em plena crise grega, o então primeiro-ministro Jean-Claude relembrou, no seu discurso por ocasião da Festa Nacional, e a propósito do Euro, a época em que o país estava dependente do franco belga. "A nossa experiência mostrou-nos o que significa estar dependente das decisões de outro país, sem ter o poder de as influenciar."

A poucos meses de terminar o mandado de presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker classificou a decisão tomada na altura como “irresponsável e imprudente”.