Luxemburgo. Quatro mortes, casos voltam a subir

Ana Patrícia CARDOSO

Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, registam-se 185 novos casos de covid-19 no Luxemburgo, nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, foram realizados 10.260 testes. No dia anterior tinham sido detetados 49, mas o início da semana é pautado pela diminuição de casos porque se fazem menos testes ao fim de semana.

Há a lamentar quatro mortes, o que significa que o número total de óbitos no Grão-Ducado subiu para 697. Estão mais sete pessoas internadas, totalizando 102, sendo que 26 (mais um que no dia anterior) estão nas unidades de cuidados intensivos.

Atualmente, há 2.886 infeções ativas no Luxemburgo.

