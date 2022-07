Os residentes do Luxemburgo nesta faixa etária vão receber convite do Governo por correio com instruções para marcação.

Luxemburgo. Quarta dose da vacina recomendada a maiores de 70 anos

A quarta dose da vacina contra a covid-19 é agora recomendada no Luxemburgo "a pessoas com 70 anos ou mais, bem como a pessoas com fator de risco para covid-19 grave", confirma esta sexta-feira o Ministério da Saúde em comunicado.

Seguindo a recomendação do Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI), a quarta dose da vacina (mRNA) "deve ser administrada com um intervalo de pelo menos quatro meses após a dose de reforço".

O objetivo da quarta dose é "manter em alto nível a proteção vacinal que essas pessoas adquiriram contra infeção, formas graves da doença e morte”, refere o ministério. Também "qualquer pessoa imunocomprometida ou em diálise com 18 anos ou mais" pode receber uma quarta dose da vacina, pelo menos três meses após a última injeção.

Tal como de vezes anteriores, as pessoas nesta faixa etária vão receber um convite por correio do Governo com instruções sobre como marcar consulta "no centro de vacinação Victor Hugo - que estará excecionalmente aberto entre 12 e 30 de julho - com o médico, numa farmácia ou no Impfbus".

A lista de médicos e farmácias participantes da campanha de vacinação e as datas do Impfbus estão disponíveis no site oficial.



Em abril passado, as pessoas com mais de 80 anos ficaram elegíveis para receber o segundo reforço vacinal. Na altura, o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, afirmou que seria "previsível" que no próximo outono seja recomendada uma quarta dose da vacina anticovid para toda a população.



