No ano passado, os Médicos do Mundo trataram mais de 800 pessoas sem acesso a cuidados de saúde no Luxemburgo. Cinquenta e sete eram portugueses. São homens, mulheres e crianças que vivem no terror de adoecer. Sem dinheiro para ir ao médico, podem correr risco de vida por causa de problemas que poderiam ser facilmente tratados.

Luxemburgo 8 min.

Luxemburgo. Quando os doentes do primeiro mundo têm de recorrer à ajuda humanitária

Paula TELO ALVES No ano passado, os Médicos do Mundo trataram mais de 800 pessoas sem acesso a cuidados de saúde no Luxemburgo. Cinquenta e sete eram portugueses. São homens, mulheres e crianças que vivem no terror de adoecer. Sem dinheiro para ir ao médico, podem correr risco de vida por causa de problemas que poderiam ser facilmente tratados.

O homem, na casa dos 50, falava português, e queixava-se de dificuldades para respirar. O imigrante da Guiné-Bissau, pai de seis menores, chegou aos Médicos do Mundo porque não tinha dinheiro para ir ao médico. "Analisámo-lo com os meios de que dispomos, que são os olhos e os ouvidos, e concluímos que tinha problemas cardíacos", conta Bertrand Thill, vice-presidente da associação humanitária. O diagnóstico fez a diferença entre a vida e a morte. "Enviámo-lo de urgência para um médico cardiologista disposto a ajudar-nos gratuitamente, e ele, quando o viu, disse que não era só um problema cardíaco, era também um problema renal". Um dia depois, o guineense entrou em reanimação no hospital, "porque estava num estado de decomposição cardíaca aguda, para mais com uma insuficiência renal", recorda o médico.

Na origem do problema estava "uma hipertensão que ninguém levou a sério em lado nenhum, e que não estava a ser tratada", mas que "ameaçava a sua vida, porque ele não tinha meios para se fazer tratar".

Sylvie Martin, responsável de comunicação da associação, recorda-se bem do caso. "Toda a família vivia em Portugal, e ele vinha ao Luxemburgo para trabalhar alguns meses, enviar dinheiro à família e voltava a partir". Não tinha segurança social no Luxemburgo e não podia recorrer às urgências no país. "São situações dramáticas, porque é o pai de família, e se lhe acontecesse alguma coisa, o que é que aconteceria à família e às crianças?", questiona-se Sylvie Martin.

Bertrand Thill foi oncologista e está reformado há dois anos, mas isso não o fez deixar de exercer a profissão. Agora, o luxemburguês é vice-presidente dos Médicos do Mundo e presta assistência a quem não tem acesso a cuidados de saúde. E vê muitas cenas que o chocam.

O médico trata muita gente com problemas que podiam ser facilmente resolvidos se houvesse cobertura médica universal, como acontece noutros países – o que evitaria doenças graves e complicações que poderiam ser facilmente tratadas, defende. "Lembro-me de um senhor argelino, com 25 anos, que chegou aqui com o cotovelo extremamente inchado. Tinha dores horríveis. Estava tão inchado e quente que concluímos que tinha pus lá dentro, é muito doloroso. Ele contou-nos que cinco dias antes tinha tido uma infeção numa unha, e como não tinha dinheiro para ir ao médico, a infeção subiu até ao braço". Um caso "extremamente perigoso, porque podia desenvolver uma septicemia, uma infeção generalizada, e ter um choque séptico".

O jovem acabaria por ter de receber antibióticos por via intravenosa, um tratamento que requer hospitalização. A associação enviou-o às urgências, mas de lá, o hospital ligou a perguntar: "Este senhor precisa de um ultrasom e uma ecografia, para ver se o osso foi atingido pela infeção, vocês pagam?".



Foto: Guy Jallay

Bertrand Thill conta que o caso acabou por se resolver e que o hospital aceitou tratar o doente, apesar de este não ter cobertura médica. Mas lamenta que tenha sido preciso chegar a tanto. "Se esta pessoa tivesse sido tratada logo, não teria precisado de um ’scanner’ e de todos os exames que teve de fazer". Querer poupar custos de saúde, recusando algumas categorias de pessoas, acaba por sair caro, defende o médico.

Criada em 2013, a delegação luxemburguesa dos Médicos do Mundo trabalha com uma rede de médicos no país, mas continua a ter falta de dentistas. "Os problemas dentários são recorrentes, e podem causar complicações a nível cardíaco, não são meras bagatelas. E há pessoas que chegam aqui com uma bochecha assim", diz, simulando um inchaço. "Além da dor, é muito perigoso, porque as bactérias são muito perigosas para as válvulas cardíacas", sublinha o médico.

A associação reivindica há anos cobertura universal de saúde para todas as pessoas no país, recordando que a Caixa Nacional de Saúde (CNS) tinha um excedente de 467 milhões de euros em 2017. "É triste, num país como o nosso. Temos tantos meios, comparando com outros países, e sabemos que estes doentes que vemos aqui, se estivessem em França ou na Bélgica, teriam uma cobertura sanitária, enquanto aqui é preciso haver os Médicos do Mundo", critica o luxemburguês. "Entre nós, é um assunto negligenciado. Acho que toda a gente fechou os olhos e os ouvidos diante destas situações dramáticas".

Doentes têm dificuldade em pagar faturas médicas



Reconhecida de utilidade pública em fevereiro deste ano, a associação tem centros de atendimento em Bonnevoie e em Esch-sur-Alzette. Por ali passam sem-abrigo, mas há também imigrantes recém-chegados ao país que não encontraram trabalho, incluindo portugueses. O problema tende a agravar-se, defende o vice-presidente, "por causa da migração por toda a Europa". "O Luxemburgo não é poupado a este fenómeno e é tempo que se dê conta desta situação". Mais de metade (57%) dos doentes que no ano passado passaram pelas permanências da associação vinham de países da Europa. Vinte por cento estavam inscritos na Caixa Nacional de Saúde, mas não tinham dinheiro para pagar as consultas ou os medicamentos.

A ONG faz 'lobbying' junto do Governo e associações para generalizar o acesso à saúde a todos os residentes no país. Basta estar em situação precária para ficar excluído do sistema, aponta Sylvie Martin. E recorda o caso de um luxemburguês, a trabalhar como 'freelance', que deixou de conseguir pagar a contribuição para a Caixa Nacional de Saúde, para ter seguro voluntário. "Recebeu uma carta a cobrar os meses não pagos, ficou com dívidas impagáveis e deixou de estar coberto", conta. "Não são só as pessoas sem-abrigo e os refugiados que estão nesta situação", aponta Sylvie Martin, sublinhando que "há muita pobreza escondida".

A associação também recebe "crianças para serem vacinadas", filhos de imigrantes sem-papéis, e denuncia a situação de risco em que se encontram muitas mulheres. Sylvie Martin lembra-se de uma mulher com uma gravidez de risco, a quem foi aconselhado fazer uma ecografia por mês. Não tinha seguro de saúde e deixou de poder pagar ao médico do próprio bolso, o que ainda fez durante alguns meses. A partir daí, o ginecologista recusou-se a tratá-la. "É chocante. Há médicos que não se percebe por que razão estudaram Medicina", critica o vice-presidente da associação. "Infelizmente, há mais médicos interessados nisto [faz um gesto com os dedos, como quem conta dinheiro], do que a tratar as pessoas gratuitamente".

Bertrand Thill não poupa críticas aos colegas de profissão que fecham os olhos às dificuldades das pessoas em situação precária. A começar pelos doentes que têm dificuldade em pagar as faturas médicas, um problema que podia ser facilmente resolvido, se os médicos aceitassem a proposta do chamado "tiers-payant", que o Governo está a estudar (ver caixa). Uma medida que permitiria que os utentes não fossem obrigados a avançar o valor das consultas médicas, que só mais tarde é reembolsado pela CNS.

"Tive esta discussão com o nosso sindicato, a Associação dos Médicos e dos Médicos Dentistas (AMMD). Podiam ajudar-nos, mas finalmente opõem-se com violência e sem pejo ao princípio do ’tiers payant’ [pagamento antecipado das facturas pela CNS], o que não deixa uma boa imagem dos médicos", lamenta o antigo oncologista.