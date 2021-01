A questão tem sido colocada por vários internautas considerando que Paulette Lenert deveria dar o exemplo. O ministério da Saúde responde ao Contacto.

Luxemburgo. Quando é que a ministra da Saúde se vai vacinar contra a covid?

Paula SANTOS FERREIRA A questão tem sido colocada por vários internautas considerando que Paulette Lenert deveria dar o exemplo. O ministério da Saúde responde ao Contacto.

Sempre que a ministra da Saúde apela aos residentes do Grão-Ducado que se vacinem contra a covid-19 defendendo que esta é a única forma de conter a pandemia no País e no mundo, vários internautas questionam no Facebook do Contacto quando é que a governante irá então receber a vacina anti-covid, considerando que Paulette Lenert deveria dar o exemplo.



O Contacto colocou a questão ao Ministério da Saúde e a resposta é que “a ministra da Saúde será vacinada de acordo com o calendário da campanha nacional de vacinação (ou seja, quando for a sua vez), sem tirar partido de quaisquer privilégios”.

Recorde-se que o programa de vacinação é realizado seguindo a ordem de grupos prioritários, como aliás, em todos os países da Europa.

No Grão-Ducado os profissionais de saúde e as pessoas idosas residentes em lares e centros de terceira idade são considerados os grupos mais prioritários e têm sido os primeiros a receber a vacina anti-covid, desde o início da campanha de vacinação, a 28 de dezembro.

Estas pessoas são aquelas para quem a infeção pelo vírus é considerada mais perigosa, quer seja pelo facto de probabilidades de maior contágio, quer pelos riscos para a saúde que a doença já mostrou representar, como é o caso das pessoas mais idosas.

Apoio incondicional à vacinação

O Ministério da Saúde realça ainda que Paulette Lenert “apoia plenamente a vacinação e a necessidade de vacinar o maior número possível de pessoas a fim de conter a pandemia”.

“A vacinação é um elemento chave para ultrapassar a atual crise de saúde e regressar gradualmente à nossa vida normal”, frisa ao Contacto a porta-voz deste ministério.

No Luxemburgo a toma da vacina é facultativa e gratuita, assim entendeu o Governo, à semelhança dos restantes homólogos europeus. Como não é obrigatória, os especialistas e os governantes apelam aos residentes que aceitem vacinar-se como medida de prevenção contra a covid-19 e de modo a travar a propagação da doença.

