Luxemburgo. Profissionais de saúde já se inscrevem para serem vacinados

As inscrições para receber a vacina a 28 e 29 de dezembro abriram ontem, e o pessoal de saúde do CHL reservou já cerca de um terço das quase mil doses disponíveis para este centro hospitalar.

Os médicos e restantes profissionais de saúde já estão voluntariamente a inscrever-se para receberem a vacina nos próximos dias 28 e 29 de dezembro. A vacina contra a covid-19 da Pfizer vai chegar ao Luxemburgo no próximo dia 26 e nos dias 28 e 29 começam a ser vacinadas as primeiras 200 pessoas do grupo mais prioritário, os profissionais de saúde. Estes serão divididos por grupos dos hospitais e clínicas a que pertencem e são os primeiros a receber a nova vacina anti-covid, segundo noticia a RTL.



A vacinação irá decorrer no Centro Vitor Hugo e de acordo com um responsável do Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL) esta terça-feira abriram as inscrições para médicos e outros profissionais reservarem a sua vez para receber a vacina. A adesão tem sido boa.

Os voluntários estão a inscrever-se e já atingimos cerca “de um terço das reservas para vacinação”, que estão disponíveis para os nossos profissionais, nos 28 e 29 de dezembro declarou à RTL, Grégory Gaudillot, chefe da farmácia do CHL.

À equipa de saúde do CHL estão destinadas um total de 957 doses de vacina anti-covid nesta primeira fase, realizando-se a vacinação no centro Vitor Hugo.

“O tempo é apertado, mas temos a certeza de que vamos ocupar todos os lugares que nos são reservados”, perspetivou este responsável.

Vacinação no CHL

E a procura ainda aumentará mais quando as vacinas passarem a ser administradas no próprio CHL, assume Gaudillot.

A partir de 12 de janeiro, este centro hospitalar prevê começar a vacinar os seus profissionais de saúde, prevendo vacinar diariamente cerca de 56 pessoas.

“Para permitir que o pessoal que está mais exposto ao risco poder ser vacinado primeiro”, explica este responsável, estes serão os profissionais que contactam com os doentes covid-19. Segue-se depois o grupo de profissionais que “já tem um contacto menos regular com os pacientes infetados pelo novo coronavírus e depois, toda a restante equipa”, explica o chefe de farmácia do CHL.

Recorde-se que a vacinação conta a covid-19 não é obrigatória no Luxemburgo, é facultativa e grátis.

