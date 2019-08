O Grão-Ducado é o quarto país da UE que mais produz lixo por pessoa.

Luxemburgo produz 607 kg de lixo por pessoa

Diana ALVES O Grão-Ducado é o quarto país da UE que mais produz lixo por pessoa.

O Luxemburgo continua a gerar mais lixo per capita do que a média dos países da União Europeia (UE). Em 2017, o país produziu 607 kg de lixo por pessoa, mais 120 do que a média dos países do bloco. O dado não é novo, mas está hoje em destaque no site do Eurostat.

O Grão-Ducado surge assim como um dos poucos Estados-membros onde a quantidade de lixo por pessoa superou, naquele ano, os 600 kg, registando o quarto valor mais elevado. À frente do Luxemburgo, só mesmo Dinamarca (781 kg por pessoa), Chipre (637) e Alemanha (633). Os romenos são os europeus que fazem menos lixo por pessoa, com 272 kg por habitante, seguindo-se os polacos (315) e os checos (344).

Olhando novamente para o Luxemburgo, a produção de lixo per capita tem-se mantido estável nos últimos anos. Desde pelo menos o ano de 2000 que o país fica acima da fasquia dos 600 kg por pessoa, mantendo-se muito acima da média europeia. Mesmo assim, entre 2007 e 2017 o Grão-Ducado diminuiu a produção de detritos em cerca de 90 kg por pessoa.

Os dados do gabinete europeu de estatística dizem respeito ao chamado lixo municipal, ou seja, os detritos recolhidos pelas autoridades municipais. Em causa estão os resíduos gerados por agregados familiares, lojas, escritórios e instituições públicas.