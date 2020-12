O governo está a planear contratar cerca de 300 guardas prisionais ao longo dos próximos dois anos.

Luxemburgo procura guardas prisionais

O Grão-Ducado está à procura de novos guardas prisionais para reforçar o controlo nas cadeias, sobretudo na nova prisão de Uerschterhaff em Sanem, programada para a 1 de janeiro de 2023.

De acordo o L'Essentiel, as obras do novo estabelecimento profissional já estão adiantadas, embora não haja para já condições de segurança suficientes para vigiar os prisioneiros. Assim, nos próximos dois anos, o Governo liderado por Xavier Bettel está a planear contratar cerca de 300 profissionais. De resto, a nova cadeia do sul do país, só estará em condições de abrir as portas quando as centenas de profissionais que o Executivo procura tiverem terminado a respetiva formação.

Mais especificamente, o Orçamento do Estado para o próximo ano prevê o recrutamento e os custos da formação de pelo menos 168 guardas prisionais. Outros 108 devem dar entrada nos quadros do estado no ano seguinte.

Só em 2021, a Justiça receberá 1% do orçamento do Estado, ou seja 200 milhões de euros - mais 3% em relação a 2020 - dois terços dos quais são dedicados aos salários de cerca de 1.300 postos de trabalho de que dispõe. As reformas da proteção dos jovens e do Código Civil e o reforço da assistência jurídica também estão entre as prioridades do ministério liderado por Sam Tanso.

