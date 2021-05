Na Alemanha, as pessoas vacinadas contra a covid ou que já estiveram infetadas não têm de apresentar testes negativos, nem fazer quarentena, além de outras facilidades. O CSV defende o exemplo alemão. O resto da oposição é contra. O Governo considera que, para já, estes privilégios são "prematuros".

Luxemburgo. Privilégios para os vacinados? Por enquanto, não

O Luxemburgo contava já com mais de 85 mil pessoas completamente vacinadas, segundo os dados de dia 17 de maio. Mas mesmo esta população tem de continuar realizar os testes obrigatórios à covid-19 e apresentar os resultados negativos para poder aceder ao interior das salas dos restaurantes, cafés e bares do país, abertos desde domingo passado.

A vizinha Alemanha que está a iniciar o desconfinamento optou por dar privilégios e mais liberdades aos residentes que já estão completamente vacinados ou que já foram infetados e que recuperaram e o possam comprovar. De acordo com o decreto publicado a 8 de maio, quem está totalmente vacinado quem recebeu a segunda dose da vacina há pelo menos duas semanas; quem esteve infetado e recuperou tem de o comprovar com um teste PCR positivo realizado num período anterior entre 28 dias a seis meses. Há mais uma possibilidade para pertencer a este "grupo dos privilegiados": quem comprove que já esteve infetado e já tenha levado a primeira dose da vacina. Todos eles já estão imunizados, justificam as autoridades.

Na Alemanha, Etelvina Vitorino, já vacinada, tem maior liberdade do que o namorado Amílcar Teixeira, que ainda não está imunizado.

O testemunho de uma vacinada

As medidas do desconfinamento são mais restritivas dos que a do Grão-Ducado. Só pode reabrir o comércio não essencial e outras atividades e as esplanadas da restauração (o interior continua encerrado) nos municípios que tenham registado menos de 100 casos por 100 mil habitantes diariamente durante os últimos sete dias. E em todos os locais é necessário apresentar um teste negativo, válido por 24 horas, à exceção das lojas de bens de primeira necessidade, como os supermercados.

"Quem está vacinado não tem de fazer estes testes para mostrar os resultados, como é o meu caso", explica ao Contacto Etelvina Vitorino, residente em Heinsberg, na região de Colónia, que começou o desconfinamento esta segunda-feira. Esta lusodescendente já está vacinada desde fevereiro porque trabalha no setor de limpeza de um hospital na cidade.

Já o seu namorado, Amílcar Teixeira, como ainda não está imunizado nem esteve infetado, tem de realizar os testes, válidos por 24 horas, para poder sentar-se numa esplanada ou entrar numa loja que não seja de bens essenciais, como um supermercado. Do mesmo modo, quem tem teste de 24 horas, vacina ou comprovativo de infeção está livre de cumprir o recolher obrigatório.

"Mas aqui é muito fácil fazer os testes. O Governo oferece dois testes por semana e há muitos locais onde podemos fazer. Contudo, quem está vacinado já não tem essa preocupação", diz este português imigrante em Heinsberg, a cidade que teve o primeiro caso de covid-19 na Alemanha e tem sido muito afetada pela pandemia. Mas já conseguiu entrar em desconfinamento. Contudo, tal como no resto do país, se os casos voltarem a subir acima dos 100 por 100 mil habitantes durante sete dias, regressa o confinamento.

Segundo Amílcar Teixeira, na sua cidade as pessoas "entenderam que os vacinados possam ter mais liberdades". "A vacinação na Alemanha está a ser muito rápida, já estão mais de oito milhões de pessoas vacinadas, e o Governo prevê que em setembro toda a população esteja vacinada. Por isso, é uma questão de meses e aqui não houve problemas nesse sentido".

Além de não ter de realizar testes a cada 24 horas para fazer a sua vida normal, basta-lhe apresentar o certificado da vacina, até nas viagens aéreas, Etelvina Vitorino também já está livre da quarentena quando voltar a entrar na Alemanha (à exceção de casos específicos). Outra das liberdades é poder reunir-se com outras pessoas vacinadas sem número limite.

Mais do que esses "privilégios", para Etelvina Vitorino o importante "é a tranquilidade" que sente agora. "Já não tenho receio de ser infetada nem de infetar quem me rodeia. Estou mais à vontade com todos. Continuo a usar sempre máscara, mas sinto-me muito melhor. Sempre defendi a vacina e quis levar logo, sem dúvida que é uma liberdade que tenho. Sinto-me feliz por estar vacinada".

Etelvina conta que conhece quem não queira levar a vacina, mas aconselha toda a gente a ser imunizada: "Além da proteção contra a doença, nossa e dos outros, se todos formos vacinados podemos voltar à nossa vida normal".

Paulette Lenert, ministra da Saúde.

Governo: Ainda é "prematuro"

Como vê o Luxemburgo esta medida da vizinha Alemanha que dá maior liberdade aos vacinados ou infetados recuperados? A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem e a quase totalidade dos partidos da oposição são contra, como afirmam ao Contacto. Já para o Governo, que inclui o DP, LSAP e os Verdes, tal adoção seria para já, "prematura". Apenas o CSV concorda.

Comecemos pelo executivo que não fecha completamente a porta a esta possibilidade, mas não por enquanto. "O Governo ainda é de opinião que seria prematuro conceder privilégios de acesso àqueles que foram vacinados, desde que uma parte da população ainda não tenha tido a oportunidade de ser convidada a receber a vacina", declara ao Contacto fonte do Ministério da Saúde.

A obrigatoriedade dos vacinados realizarem também os testes anti-covid e apresentarem resultados negativos para aceder ao interior dos estabelecimentos da Horeca deve-se "à ausência de dados científicos consolidados sobre o 'risco zero' de infeção", de quem já levou as duas doses da vacina, explica a mesma fonte. E acrescenta: "Se a vacinação protege contra uma forma grave da doença da covid-19, que pode mesmo levar à morte, não há até à data nenhuma prova científica comprovada de que a pessoa vacinada não possa ser infetada ou mesmo transmitir o coronavírus".

Se para o Governo estes privilégios ainda são "prematuros", para o CSV, o maior partido da oposição, esta é a altura certa para dispensar as pessoas vacinadas de terem de realizar os testes.

Claude Wiseler, presidente do CSV, o único partido a favor de dispensar os vacinados dos testes anti-covid. Foto: Laurent Blum

CSV é o único a favor

Para o CSV, o maior partido da oposição, esta é a altura certa para dispensar os vacinados da testagem cada vez que queiram entrar nos estabelecimentos da Horeca ou outros locais.

Como realçou Claude Wiseler, presidente do CSV, ao Contacto, "não consideramos que se trata de dar mais liberdade aos vacinados ou de lhes conceder privilégios, dado que gozar das liberdades fundamentais constitucionalmente garantidas não é um privilégio, mas na realidade uma simples normalidade". E acrescenta: "Para as pessoas vacinadas, a privação dos seus direitos fundamentais já não se justifica. Outros países europeus seguem a mesma lógica".

Para este deputado, a discussão no Luxemburgo "centra-se atualmente apenas em torno dos testes a realizar antes de ir a um restaurante ou café. Em termos simples, não vemos o objetivo de forçar as pessoas que levaram as duas doses da vacina a submeterem-se a um teste antigénico cada vez que entram num restaurante ou café, do qual já não necessitam".

A questão é, todavia, mais ampla. Claude Wiseler lembra que o seu partido apoia totalmente as discussões europeias sobre o "certificado verde". "Trata-se de permitir que pessoas vacinadas, pessoas que tenham tido a doença e tenham anticorpos ou pessoas que tenham feito testes negativos recuperem certas liberdades. Somos de opinião que esta tríade de 'vacinados, anticorpos e testados' deve ir sempre em conjunto e não discriminar ninguém, porque todos podem gozar das mesmas liberdades, mesmo que algumas pessoas ainda tenham de ser testadas de antemão por razões óbvias de saúde".

"Os vacinados devem ter vantagens", frisa Françoise Hetto-Gasch, do CSV.

A deputada Françoise Hetto-Gaasch, do CSV, acrescenta ainda outro argumento: "Se todas as pessoas tiveram oportunidade de ser vacinadas contra a covid-19, então a vacinação deve dar vantagens aos vacinados. Os outros que não aproveitaram a oportunidade devem assumir as consequências".

De todos os partidos da oposição contactados pelo Contacto, o CSV é o único partido que defende a isenção dos testes ou dar mais privilégios aos vacinados. Todos os outros são contra. Como também é a Comissão Consultiva dos Direitos do Homem no Luxemburgo, sobretudo numa altura em que ainda nem todos estão vacinados.

Medida "discriminatória"

David Wagner, do Dei Lénk, é "contra tais vantagens": "Não pode haver uma sociedade que trate de modo diferente quem é vacinado e quem não é. Por um lado, ainda nem todas as pessoas estão vacinadas e, por outro, há pessoas que não querem receber a vacina porque têm medo, não é porque sejam contra. Se houver mais liberdades e vantagens para os vacinados isso irá aumentar a pressão sobre os não vacinados o que não é aceitável".

David Wagner (à esq.), do Dei Lénk, é contra privilégios para quem já está imunizado. Foto: Chris Karaba

"É óbvio que não pode haver uma divisão entre os cidadãos", começa por dizer Starsky Flor, co-presidente do Partido Pirata, realçando que para o seu partido "a solidariedade tem precedência sobre tudo o resto".

Starsky Flor, dos Piratas alerta que não pode haver "divisão entre cidadãos". Foto: Chris Karaba

Para este dirigente do Partido Pirata, "a flexibilização das restrições só pode ocorrer quando todos tiverem tido pelo menos a oportunidade de ser vacinados", e salienta, que "não devemos esquecer que ainda há dezenas de milhares de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade – sim, a oportunidade! – para obterem a sua primeira dose".

Starsky Flor é peremptório: "Agora é importante que estejamos todos juntos. A liberdade só vale a pena se for partilhada por todos".

Fernand Kartheiser, da ADR: "Todos os cidadãos têm os mesmos direitos".

Também Fernand Kartheiser, presidente do ADR, é contra a "divisão dos cidadãos em duas categorias". "Todos os cidadãos têm os mesmos direitos fundamentais que não podem ser condicionados de forma alguma. Uma vacinação não protege contra uma infeção, mas limita o risco de uma possível doença e reduz a taxa de transmissão do vírus", defende ao Contacto Fernand Kartheiser. De seguida, este líder parlamentar questiona: "A nossa liberdade no futuro dependeria do nosso cartão de vacinação? Em caso afirmativo, para que doenças? Acabamos de atravessar uma crise de saúde, cujas lições devem ser aprendidas não só com uma certa retrospeção, mas também com lucidez e objetividade. Para o ADR, é importante identificar os riscos para as nossas liberdades e proteger-nos contra eles".

Crise já afeta liberdades individuais

Poder político à parte, também ao nível dos direitos do Homem no Luxemburgo a medida do Governo alemão que dá maior liberdade aos vacinados iria criar divisões sociais.

Liberdades para vacinados seria discriminatório para não vacinados, diz, Gilbert Pregno, presidente do CCDH. Foto: Guy Jallay

"Esta crise sanitária perturbou seriamente a nossa capacidade de viver juntos e devemos evitar, tanto quanto possível, criar divisões na sociedade. É por isso que acredito que um direito de acesso generalizado para aqueles que foram vacinados seria discriminatório, desde que não tenhamos a certeza de que todos os que estão dispostos a ser vacinados tenham tido a oportunidade de o fazer. Ainda não chegámos a esse ponto", declara ao Contacto Gilbert Pregno, presidente da Comissão Consultiva dos Direitos do Homem (CCDH) no Luxemburgo.

Para este responsável ainda irá levar tempo até que todos os que desejam ser vacinados possam receber as duas doses da vacina: "Devido à falta de vacinas, por um lado, depois há que considerar que a vacinação de um tão grande número de pessoas requer tempo e que levará meses a completar, sendo por isso difícil prever quando cada cidadão que está disposto a ser vacinado terá oportunidade de o fazer".

Gilbert Pregno recorda que a crise da pandemia já por si originou uma série de medidas que "afetaram e continuam a afetar as liberdades individuais, de todas as pessoas". E que só se justificam "na medida em que são legítimas e proporcionais e satisfazem um objetivo de saúde pública: a saúde do maior número está em jogo e deve ser protegida". Uma coisa é fundamental para o presidente da CCDH: "Logo que seja possível, todas as medidas restritivas devem ser levantadas".

