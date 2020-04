Luxemburgo. Prisão para portugueses com casa de prostituição na Bélgica

Um português residente em Lamadeleine, Luxemburgo e outro em Lexy, Meurthe-et-Moselle, França foram condenados por proxenetismo na Bélgica.

Um português residente em Lamadeleine, Luxemburgo e outro em Lexy, Meurthe-et-Moselle, França foram condenados por proxenetismo na Bélgica.

Durante dois anos, os dois imigrantes foram buscar mulheres brasileiras e espanholas ao aeroporto Findel e instalavam-nas numa casa na localidade belga de Messancy, na fronteira com o Luxemburgo, onde estas se prostituiam, segundo o L’Essencial que cita o jornal belga L’Avenir Luxembourg.



Um dos portugueses, de 58 anos, foi condenado a 15 meses de prisão e uma multa de 32 000 euros e o outro de 62 anos, a 12 meses de prisão e multa de 8 000 euros.

Esta condenação é mais branda do que a primeira e foi decidida pelo tribunal de Arlon, em resultado de um recurso destes dois homens ao primeiro veredito.

Aulas de tango como desculpa

Segundo o jornal regional belga durante o julgamento os dois portugueses negavam os factos, um deles justificou a existência do apartamento na Bélgica, como o lugar onde ia tomar um duche depois das aulas de tango.

Contudo, na inspeção à casa de Messancy os agentes policiais encontraram na realidade um local de prostituição com vários quartos e um frigorífico com muitas garrafas de champagne. As mulheres negaram também a prostituição afirmando que estavam em viagem de turismo.

Aquando do primeiro julgamento, em novembro passado, a imprensa regional belga contava que os homens recebiam elevadas somas de dinheiro em troca da venda dos serviços de mulheres brasileiras e espanholas.



O português residente em França levava uma vida dupla "sem o conhecimento da mulher" e receberia 100 euros por cada prostituta explorada no apartamento de Messancy.

