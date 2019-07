A marcha pelo orgulho LGBTI+ foi o ponto alto do festival GayMat, que aconteceu de 6 a 14 de julho.

Luxemburgo 10

"Luxemburgo Pride". Orgulho gay saiu à rua no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO A marcha pelo orgulho LGBTI+ foi o ponto alto do festival GayMat, que aconteceu de 6 a 14 de julho.

Mais uma vez, o festival GayMat encheu a cidade de Luxemburgo de concertos, conversas, festas, cinema e a "Luxembourg Pride", marcha organizada pela associação sem fins lucrativos Rosa Lëtzebuerg.

Este ano, comemoraram-se os 20 anos da parada no país e Tom Hecker, o presidente da associação, está muito surpreso com a aderência em massa. "A 'Equality March' foi incrível. Não esperávamos este resultado. Não sabemos ainda números exatos mas, pelo menos, três vezes mais do que o ano passado (em que estiveram presentes cinco mil pessoas)".

A Rosa Lëtzebuerg foi fundada em 1996, com o intuito de reivindicar os direitos para a comunidade LGBTI+, num tempo em que ainda não haviam sido criadas as condições de hoje. Com as leis que foram alteradas, um primeiro-ministro assumidamente homossexual e um país no top 3 dos que defende os direitos da comunidade, ainda existe necessidade de ir para a rua marchar. Porquê? "Nós chamamos-lhe a 'Equality March', ou seja, marchamos pela igualdade para todos, não só para a nossa comunidade, mas para todos. Ainda lutamos. Ainda não existe esse equilíbrio, ainda temos ódio no país, por isso, é preciso continuar a lutar", afirmou o ativista.

10 Luxembourg Pride 2019

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Lucien WOLFF Lucien WOLFF O primeiro-ministro Xavier Bettel e o marido Gauthier Destenay assistem à marcha. Lucien WOLFF Lucien WOLFF Lucien WOLFF Lucien WOLFF Lucien WOLFF Lucien WOLFF Lucien WOLFF Lucien WOLFF





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.