Luxemburgo prevê mais dez milhões de euros para apoio humanitário em 2020

O Luxemburgo continua a dedicar 1% do seu Rendimento Nacional Bruto à ajuda ao desenvolvimento.

O Orçamento do Estado para 2020 consagra 430 milhões de euros a esta área, representando mais dez milhões de euros face a 2019.

Segundo a ministra da Cooperação ao desenvolvimento e Ação Humanitária, Paulette Lenert, 70% dessa verba será destinada a projetos bilaterais e 30% a projetos multilaterais. A ministra explica ainda que cerca de 12% do orçamento é reservado a crises humanitárias, mais 4,2% comparativamente a este ano.

O governo prevê também 100 000 euros para apostar em campanhas de sensibilização no Luxemburgo. O objetivo passa por explicar ao grande público para que serve o apoio estatal ao desenvolvimento, em prol da transparência.

Os esclarecimentos da ministra Lenert surgem no âmbito das discussões em torno do projeto de Orçamento do Estado para 2020. Todas as comissões parlamentares estão a analisar o orçamento, sendo que o projeto de lei deverá ser aprovado nos próximos tempos para entrar em vigor a 1 de janeiro de 2020.