Luxemburgo prestará homenagem às vítimas da covid-19 no 23 de Junho

A petição pública reivindicava um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19 na noite de passagem de ano mas, após debate público no Parlamento, a data escolhida para a homenagem foi o dia nacional do Luxemburgo, 23 de junho.

A maioria dos deputados presentes no debate desta terça-feira defendeu que as festividades de fim de ano não são o momento mais indicado para lembrar as vítimas da pandemia. Daí ter sugerido a ideia de prestar essa homenagem noutro momento do ano, desta feita no 23 de Junho, dia nacional do Grão-Ducado.

A ideia contou com o apoio da ministra do Interior, Taina Bofferding, que propôs ir mais longe. Para além de honrar a memória das vítimas da covid-19, a ministra quer também homenagear todas as pessoas que deram o seu contributo no combate à pandemia.

Esta petição, da autoria de Daniel Frères, exigia igualmente que, por respeito às vítimas mortais da covid-19, o fogo de artifício fosse proibido na noite de São Silvestre.

O deputado e presidente do Syvicol, Emile Eicher, explicou nesse contexto, que a maioria das comunas já proibiu o fogo de artifício na noite de passagem de ano. O parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) comprometeu-se, contudo, a transmitir as preocupações do peticionário às autarquias do Luxemburgo.



