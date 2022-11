Luxemburgo preside pela última vez ao Comité de Ministros do Benelux

Jean Asselborn preside esta segunda-feira à reunião anual do Comité de Ministros da União do Benelux, em Bruxelas.

Jean Asselborn preside esta segunda-feira à reunião anual do Comité de Ministros da União do Benelux, em Bruxelas. O encontro marca o fim da presidência luxemburguesa deste grupo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus Jean Asselborn está esta segunda-feira em Bruxelas para participar na reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) e também na do Comité de Ministros do Benelux.

O ministro participa na reunião anual do Comité de Ministros da União do Benelux na sua qualidade de atual presidente. O encontro marca o fim da presidência luxemburguesa deste grupo de países e nele serão apresentados formalmente os resultados alcançados este ano, antes de lançarem as orientações políticas e prioridades da cooperação da União Benelux para 2023, refere o comunicado do Governo do Grão-Ducado.

Além desta reunião, Jean Asselborn participa também no Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia UE, onde, indica o mesmo comunicado, estão previstas "discussões aprofundadas sobre a guerra de agressão russa contra a Ucrânia" e a participação do ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, através de videoconferência, que "informará os seus homólogos europeus dos últimos desenvolvimentos" do conflito.

A região dos Grandes Lagos, em África, e a zona europeia dos Balcãs ocidentais também fazem parte da agenda da reunião, que incluiu ainda a situação no Irão, tendo a UE decidido avançar com novas sanções, como adiantou Jean Asselborn aos jornalistas, em Bruxelas, e os últimos desenvolvimentos no Líbano.

