Luxemburgo prepara-se para uma distribuição maciça de máscaras

Todos os residentes, com mais de 16 anos, vão receber 50 máscaras a partir do dia 25 de maio.

O uso da máscara de proteção contra a covid-19 é obrigatório, nos transportes públicos, nos supermercados e lojas, e parte dos trabalhos, desde o dia 20 de abril, no Luxemburgo.

Foi nesse dia que entrou em vigor a primeira fase do desconfinamento, com a retoma da atividade do setor da construção civil e da reabertura de lojas de jardinagem, bricolage e dos centros de reciclagem.

Em vésperas de mais uma fase de desconfinamento, com a reabertura de cabeleireiros, centros de estética e stand de automóveis, na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, o Governo prepara-se para mais uma distribuição maciça de máscaras à população.

Na primeira vaga de distribuição de máscaras foram dadas cinco máscaras por pessoa. Agora, o Governo pretende distribuir 50 máscaras por residente, com mais de 16 anos de idade, e também, a mesma quantidade, por cada trabalhador transfronteiriço.

O Grão-Duque Henri e a ministra do Interior, Taina Bofferding, visitam esta sexta-feira o dispositivo da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) criado para a distribuição desse material de proteção à população.

Após a visita às instalações da CGDIS, com início marcado para as 10h00, a ministra do Interior dará mais detalhes sobre as modalidades de distribuição.

Segundo a edição francesa do Wort.lu, a distribuição irá começar a 25 maio, dia do regresso às aulas presenciais dos alunos do ensino fundamental (pré-escolar e primária) e da reabertura das creches e restantes estruturas de acolhimento extracurricular.



